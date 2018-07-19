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В ДНР впервые вынесен смертный приговор
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В ДНР вынесен смертный приговор 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес первый смертный приговор за время существования республики. Об этом 19 июля сообщает Донецкое агентство новостей.
Приговор был вынесен 18 июля в отношении одного из десяти членов банды, которая в 2014-15 годах занималась грабежами, вымогательствами, похищениями людей и убийствами. Все члены группы совершали преступления, прикрываясь членством в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского".
Учитывая особую жестокость преступлений, один из членов группы приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному заключению, еще один — к 13 годам заключения. Приговор вступил в силу.
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