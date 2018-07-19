В ДНР впервые вынесен смертный приговор

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес первый смертный приговор за время существования республики. Об этом 19 июля сообщает Донецкое агентство новостей.
Приговор был вынесен 18 июля в отношении одного из десяти членов банды, которая в 2014-15 годах занималась грабежами, вымогательствами, похищениями людей и убийствами. Все члены группы совершали преступления, прикрываясь членством в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского".
Учитывая особую жестокость преступлений, один из членов группы приговорен к смертной казни, восемь — к пожизненному заключению, еще один — к 13 годам заключения. Приговор вступил в силу.