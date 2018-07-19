Опрос: только 17% украинцев считают возможным применение силы ради мира в Донбассе 

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Лишь 17% украинцев считают возможным применение силы для установления мира в Донбассе. При этом половина населения страны убеждена в необходимости идти на компромиссы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
При этом больше всего сторонников силового варианта проживает на западе страны — 24%. В центральных районах таких лишь 19%, а на юге и востоке — 8% и 11% соответственно.
"Одновременно на мир «любой ценой» согласны только 20% опрошенных. При этом наибольшую поддержку респондентов — 50% — получила точка зрения, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все», — говорится в опубликованном в четверг сообщении Фонда.
Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2 тыс. 19 респондентов.