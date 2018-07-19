Ещё
Опрос: только 17% украинцев считают возможным применение силы ради мира в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: только 17% украинцев считают возможным применение силы ради мира в Донбассе 

ТАСС 37 минут назад
КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Лишь 17% украинцев считают возможным применение силы для установления мира в Донбассе. При этом половина населения страны убеждена в необходимости идти на компромиссы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
При этом больше всего сторонников силового варианта проживает на западе страны — 24%. В центральных районах таких лишь 19%, а на юге и востоке — 8% и 11% соответственно.
"Одновременно на мир «любой ценой» согласны только 20% опрошенных. При этом наибольшую поддержку респондентов — 50% — получила точка зрения, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все», — говорится в опубликованном в четверг сообщении Фонда.
Опрос проводился с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины. В нем приняли участие 2 тыс. 19 респондентов.
ТАСС: последние новости
Силовики с автоматами ворвались в офис Компартии Украины в Киеве МВД Крыма выясняет причину непредоставления оплаченных путевок в санаторий "Саки" Стендапер Поперечный подал в суд на Украину из-за запрета въезда в страну
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России108
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Казаки просят отменить пенсии465
Путин допустил обострение ситуации на Украине224
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение