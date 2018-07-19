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Тарифы на ж/д перевозку зерна в Украине намного выше, чем в Европе
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Тарифы на ж/д перевозку зерна в Украине намного выше, чем в Европе 

РЖД-Партнер 10 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщалось, по мнению грузоотправителей, данное унифицирование тарифов не что иное как скрытый рост тарифов на перевозки, который полностью ляжет на отечественных промышленников, перевозящих грузы по железной дороге, в первую очередь это аграрии и металлурги.
При этом, траты отечественных промышленников вследствие этой инициативы составят около 5 миллиардов гривен.
По словам, президента украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, данная ситуация не может иметь место, поскольку в Украине, по сравнению с Европой, и так высокие тарифы на перевозку зерна.
"Для нас тарифы высокие. На перевозку тонны зерна у нас тарифы намного выше, чем в Европе. И те три класса вагонов: первый, второй, третий, между ними распределение тарифов — это не тот путь к истине, по которому надо идти", заявил Козаченко.
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