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Украина готовится к «возвращению» Донбасса
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Украинским пограничникам приказали готовиться к «возвращению» Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян приказал пограничникам готовиться к "возвращению" Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает ТСН.
"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы" — заявил Троян на заседании коллегии администрации Государственной пограничной службы Украины.
По его словам, погранвойска должны будут взять под свой контроль границы самопровозглашенных республик, как это предполагает план "Механизм малых шагов", о котором неоднократно говорил глава МВД Украины Арсен Аваков.
В числе задач, которые должна будет выполнять погранслужба, Троян упомянул ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с "противоправной деятельностью" на границе.
В апреле Аваков предложил отказаться от Минских соглашений и разработать новую стратегию урегулирования конфликта на Донбассе — "Механизм малых шагов". План предусматривает постепенный ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса, начиная с отдельного города или района. Также эта стратегия предусматривает внесение изменений в украинские законы, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". При этом Аваков заявил о необходимости дискуссии в обществе на тему того, кто подлежит амнистии.
В России неоднократно указывали на необходимость полного соблюдения минских договоренностей. Так, Владимир Путин называл их "безальтернативной основой урегулирования кризиса". При этом в Кремле подчеркнули, что Минские соглашения постоянно "торпедируются и блокируются" киевскими властями.
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