Украина готовится к «возвращению» Донбасса

Украинским пограничникам приказали готовиться к «возвращению» Донбасса

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Вадим Троян приказал пограничникам готовиться к "возвращению" Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает ТСН.

"Мы предлагаем полную реинтеграцию Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы" — заявил Троян на заседании коллегии администрации Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, погранвойска должны будут взять под свой контроль границы самопровозглашенных республик, как это предполагает план "Механизм малых шагов", о котором неоднократно говорил глава МВД Украины Арсен Аваков

В числе задач, которые должна будет выполнять погранслужба, Троян упомянул ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с "противоправной деятельностью" на границе.

В апреле Аваков предложил отказаться от Минских соглашений и разработать новую стратегию урегулирования конфликта на Донбассе — "Механизм малых шагов". План предусматривает постепенный ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса, начиная с отдельного города или района. Также эта стратегия предусматривает внесение изменений в украинские законы, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". При этом Аваков заявил о необходимости дискуссии в обществе на тему того, кто подлежит амнистии.