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В Киеве в офис оппозиционной партии ворвались автоматчики
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В Киеве в офис оппозиционной партии ворвались автоматчики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В штаб-квартиру Коммунистической партии Украины (КПУ) ворвались с обыском вооруженные силовики. Об этом сообщает «Голос.ua».
Пришедшие с обыском представились сотрудниками киберполиции. Они не предоставили документы, дающие право на обыск.
«Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — прокомментировал ситуацию лидер КПУ Петр Симоненко.
Силовики вооружены автоматами. Они не выпускают сотрудников из офиса и отобрали у них телефоны. Сайт Компартии на момент написания новости на работал.
Киберполиция — специальное подразделение Национальной полиции Украины, занимающееся киберпреступностью.
Это не первый обыск у украинских коммунистов за последнее время. В мае этого года оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в офисе КПУ и дома у Симоненка. Силовики обнаружили агитационные материалы, «направленные на свержение власти», и партийную символику (деятельность КПУ, как и ее символика, запрещены на Украине). Помимо этого, в квартире Симоненко нашли «предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем» и 120 патронов к нему.
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