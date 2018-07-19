В Киеве в офис оппозиционной партии ворвались автоматчики

В штаб-квартиру Коммунистической партии Украины (КПУ) ворвались с обыском вооруженные силовики. Об этом сообщает «Голос.ua».

Пришедшие с обыском представились сотрудниками киберполиции. Они не предоставили документы, дающие право на обыск.

«Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — прокомментировал ситуацию лидер КПУ Петр Симоненко

Силовики вооружены автоматами. Они не выпускают сотрудников из офиса и отобрали у них телефоны. Сайт Компартии на момент написания новости на работал.

Киберполиция — специальное подразделение Национальной полиции Украины, занимающееся киберпреступностью.