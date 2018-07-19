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Коцаба: Порошенко ссорит людей с банальной целью — когда человек зол, им легче манипулировать
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Коцаба: Порошенко ссорит людей с банальной целью — когда человек зол, им легче манипулировать 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
«У нас раздражителя как такого нет. Раздражитель — это политики, которые стравливают одну часть Украины с другой. У нас ментальная разница, которая присуща Западной Украине и Восточной, Южной Украине, мала. 99% того, о чем мы мечтаем, и того, к чему стремимся, нас объединяет», — указал Коцаба.
По его мнению, политики вместо того, чтобы объединять украинцев, вбрасывают темы языка и другие, которые разделяют общество.
«Теперь они взялись за религию. 99% не знает, что такое Томос, а они… Взялись за НАТО… Что делает Петр Алексеевич (Порошенко — ред.)? Он ссорит людей с банальной целью. Когда человек зол, им легче манипулировать», — уверен журналист.
Он отметил, что и эта власть так же ворует, как и предыдущая власть.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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