Коцаба: Порошенко ссорит людей с банальной целью — когда человек зол, им легче манипулировать

Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

«У нас раздражителя как такого нет. Раздражитель — это политики, которые стравливают одну часть Украины с другой. У нас ментальная разница, которая присуща Западной Украине и Восточной, Южной Украине, мала. 99% того, о чем мы мечтаем, и того, к чему стремимся, нас объединяет», — указал Коцаба.

По его мнению, политики вместо того, чтобы объединять украинцев, вбрасывают темы языка и другие, которые разделяют общество.

«Теперь они взялись за религию. 99% не знает, что такое Томос, а они… Взялись за НАТО … Что делает Петр Алексеевич (Порошенко — ред.)? Он ссорит людей с банальной целью. Когда человек зол, им легче манипулировать», — уверен журналист.

Он отметил, что и эта власть так же ворует, как и предыдущая власть.