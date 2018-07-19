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В штаб-квартиру Компартии Украины ворвались автоматчики
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В штаб-квартиру Компартии Украины ворвались автоматчики 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Группа людей, вооружённых автоматами, ворвалась в здание по адресу улица Ванды Василевской, 7, где расположен офис политической силы.
«Неизвестные представились сотрудниками киберполиции. В то же время они не предоставили никаких документов, разрешающих данное мероприятие. Работников офиса не выпускают из помещения, телефоны также забрали», — сообщает корреспондент издания «Голос.ua».
В декабре 2015 года Киевский суд удовлетворил иск Министерством юстиции Украины и запретил деятельность Коммунистической партии на территории Украины с формулировкой «совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путём, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, ведёт пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды».
«Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — сказал лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко.
8 мая 2018 года сотрудники СБУ провели обыски в квартире Симоненко в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены. Силовики изъяли агитационные материалы с запрещённой на Украине коммунистической символикой, которые, по версии ведомств, планировалось распространять в День Победы с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине.
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