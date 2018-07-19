В штаб-квартиру Компартии Украины ворвались автоматчики

Группа людей, вооружённых автоматами, ворвалась в здание по адресу улица Ванды Василевской, 7, где расположен офис политической силы.

«Неизвестные представились сотрудниками киберполиции. В то же время они не предоставили никаких документов, разрешающих данное мероприятие. Работников офиса не выпускают из помещения, телефоны также забрали», — сообщает корреспондент издания «Голос.ua».

В декабре 2015 года Киевский суд удовлетворил иск Министерством юстиции Украины и запретил деятельность Коммунистической партии на территории Украины с формулировкой «совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путём, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, ведёт пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды».

«Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — сказал лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко