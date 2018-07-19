В Украине любят переименовывать, очередь дошла и до России

Украине инициировали переименование России . Петиция об этом появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко . Его призывают изменить официальное название Российской Федерации в украинском языке на Московию. По состоянию на текущий момент собрано 59 подписей из 25 тысяч необходимых. Об этом сообщает издание «Комментарии.ua».

«Может логика в этом и есть, но на практике это ни к чему хорошему, по большому счету, не приведет. Как бы мы не называли соседа, на практике он останется соседом» — сказал в эфире канала NewsOne политический аналитик Ярослав Макитра.

Подобные инициативы, по мнению аналитика, имеют чисто популистский характер и основная цель — привлечь внимание общества. Серьезного значения это не будет иметь для улучшения жизни в Украине.

Напомним, что ранее в рамках декоммунизации по инициативе Института национально памяти в Украине переименовали города, сотни населенных пунктов, улицы, мосты.