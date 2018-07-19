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На Украине выросло число заказных убийств
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Число заказных убийств на Украине выросло вдвое за год 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
Число заказных убийств на Украине выросло в январе-июне 2018 года вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Как сообщает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины, в 2018 году было совершено 12 заказных убийств.
По данным прокуратуры, в этих уголовных производствах трём лицам сообщено о подозрении.
В прошлом году за январь-июнь на Украине произошло пять заказных убийств.
Также на Украине в январе-июне 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Кишинёве был убит сын бывшего посла Молдавии в России.
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