На Украине выросло число заказных убийств

Число заказных убийств на Украине выросло вдвое за год

Число заказных убийств на Украине выросло в январе-июне 2018 года вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины, в 2018 году было совершено 12 заказных убийств.

По данным прокуратуры, в этих уголовных производствах трём лицам сообщено о подозрении.

В прошлом году за январь-июнь на Украине произошло пять заказных убийств.

Также на Украине в январе-июне 2018 года было совершено 4465 умышленных убийств, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.