Очередное пустое обещание: Кабинет Министров инициирует проведение пробной переписи населения

«Кабинет Министров принял решение провести перепись населения в тестовом режиме декабре 2019 года для того, чтобы не допустить обвинения правительства в фальсификации планирования государственного бюджета», — заявил в эфире канала «112 Украина » народный депутат от БПП Иван Винник

Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Во время переписи планируют использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно его данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать население Крыма и Донбасса).

Политолог Павел Рудяков считает это решение политическим заигрыванием с электоратом премьер-министра Владимира Гройсмана . Потому что проведение переписи населения не выгодно власти, «мертвые души» позволяют властьимущим безнаказанно разворовывать госбюджет и украинские политики при власти дают пустые обещания накануне выборов.