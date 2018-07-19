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Очередное пустое обещание: Кабинет Министров инициирует проведение пробной переписи населения
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Очередное пустое обещание: Кабинет Министров инициирует проведение пробной переписи населения 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
«Кабинет Министров принял решение провести перепись населения в тестовом режиме декабре 2019 года для того, чтобы не допустить обвинения правительства в фальсификации планирования государственного бюджета», — заявил в эфире канала «112 Украина» народный депутат от БПП Иван Винник.
Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.
Во время переписи планируют использовать инновационные технологии сбора информации у населения.
Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно его данным, население Украины сокращается с 1994 года. Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать население Крыма и Донбасса).
Политолог Павел Рудяков считает это решение политическим заигрыванием с электоратом премьер-министра Владимира Гройсмана. Потому что проведение переписи населения не выгодно власти, «мертвые души» позволяют властьимущим безнаказанно разворовывать госбюджет и украинские политики при власти дают пустые обещания накануне выборов.
«Президент Петр Порошенко обещает вступление Украины в НАТО, которые ему никто в НАТО не обещал, премьер обещает перепись населения, потому что должен что-то пообещать», — заявил в эфире «112 Украина» политолог Павел Рудяков.
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