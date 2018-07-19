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Российский комик подаст в суд на Украину
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Путин допустил обострение ситуации на Украине
Путин допустил обострение ситуации на Украине

Российский комик подаст в суд на Украину 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Стендап-комик Данила Поперечный решил судиться с Украиной из-за запрета на въезд в эту страну на три года. Об этом заявил на своем канале в Youtube.
«Я сужусь с целой страной, потому что Киев подложил нам «свинью» и это не сало», — заявил Поперечный.
У Поперечного были запланированы выступления на Украине. Кроме того, он хотел увидеть родственников и друзей. Поперечный заранее обратился в СБУ за разрешением на въезд. По его словам, спецслужба не возражала против этого. Однако в последний момент комику запретили пересекать границу Украины.
В ответ на вопрос о причинах запрета СБУ заявила, что имеет право запрещать въезд в любой момент кому угодно. В итоге комик потерял деньги за организацию выступлений, а также возможность увидеться с близкими.
Поперечный заявил, что его юрист сейчас находится на Украине и уже готовит документы для подачи в суд.
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