Процедура получения российского гражданства для украинцев станет проще

Беженцам с Украины могут упростить получение российского гражданства и сократить сроки принятия государственными органами соответствующего решения.

Предлагается отменить требование соискателям гражданства непрерывно проживать в России пять лет, а также иметь законный источник средств к существованию.

Законопроектом предлагается предусмотреть комплекс правовых мер, направленных на упрощение порядка принятия граждан Украины в российское гражданство. Так, при рассмотрении заявлений граждан Украины о приёме в гражданство России освободить заявителей от соблюдения условий, связанных с необходимостью непрерывного проживания в течение определенного времени на территории России, иметь законный источник средств к существованию, а также отказываться от гражданства Украины.

Также предлагается, что заявление о приёме в российское гражданство подаётся в российские дипломатические представительства или консульские учреждения. Решение по соответствующему заявлению принимается не позднее двух месяцев со дня подачи заявления.

«Принятие законопроекта позволит гражданам Украины, которые не желают быть подвергнутыми ассимиляции, сохранить свою этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность, поддерживать и развивать свою культуру», — отмечается в пояснительной записке.

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планирует рассмотреть 19 июля.

Ранее Сергей Миронов подчеркнул, что речь идёт о тысячах граждан, которые подвергаются гонениям на своей родине. «Я уверен, что эти люди имеют право нормально жить и работать в России, тем более что они возлагают свои надежды на нашу страну», — сказал он.