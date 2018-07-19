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Украинские СМИ: Вида и Вукоевич извинились за лозунг из-за угроз ФСБ
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Украинские СМИ: Вида и Вукоевич извинились за лозунг из-за угроз ФСБ 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Согласно данным украинского издания «Диалог.ua», российские спецслужбы с помощью угроз заставили игрока и тренера сборной Хорватии Домагоя Виду и Огнена Вукоевича извиниться перед Россией за лозунг «Слава Украине!».
"Представители службы безопасности России проявили инициативу и пообщались с руководством хорватской сборной.
В ходе разговора офицеры сообщили хорватам, что после слов Виды и Вукоевича они не будут обеспечивать безопасность игроков сборной. Более того, представители госбезопасности прямо и очень четко намекнули руководству сборной о том, что во время чемпионата могут неожиданно произойти столкновения между патриотично настроенными россиянами и хорватскими фанатами.
Разумеется, после этих слов у руководства не оставалось другого выбора, кроме как извиниться за сказанные об Украине слова, да еще и выступить в поддержку Российской Федерации", — говорится в материале.
Ранее посол Сербии призвал ФИФА наказать футболистов за политические лозунги.
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