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Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов
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Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Пентагон сообщил в пятницу, что выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону, летальные вооружения в списке не упоминаются.
Выделение средств было запланировано в бюджете США на 2018 финансовый год.
"Министерство обороны объявляет, что предоставит 200 миллионов долларов Украине на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил", — говорится в сообщении. Всего поддержка США Украине в области обороны превысила с 2014 года 1 миллиард долларов, уточнили в американском минобороны.
Выделенные средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и безопасной связи, приборы ночного видения, военно-медицинские цели.
Расписание поставок в соответствии с принятым решением будет определено позже, уточнили в Пентагоне.
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