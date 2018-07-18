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Украина видит себя богатой лишь в воображении — эксперт
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Украина видит себя богатой лишь в воображении — эксперт 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперт также подчеркнул, что Украине должны «не американцы или европейцы», а местное правительство.
Несмотря на то, что Украина называет себя богатой страной, по темпам развития она отстает даже от Средней Азии. С таким заявлением выступил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
По его словам, Украина остается богатой лишь «в воображении». При этом Устенко отметил, что несмотря на то, что страна находится в центре Европы и при всех имеющихся шансах на развитие, Киев показывает печальные темпы.
«Мы продолжаем верить в то, что мы — все еще богатая страна. И что нам все должны. А мы, находясь в центре Европы и имея все шансы развиваться, имея хорошую землю, неплохую инфраструктуру, образованный персонал, образованное население, показываем такие темпы. Поэтому мы только в нашем воображении еще остаемся богатыми и думаем, что нам все должны», — цитирует его слова «ПолитНавигатор».
В заключение Устенко отметил, что Украине должны «не американцы или европейцы», а местное правительство.
Ранее сообщалось, что за чертой бедности оказалась четверть украинцев. Об этом сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Молдавии и Белоруссии Сату Кахконен.
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