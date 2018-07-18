Путин не пойдет на Украину новой войной, но есть большая опасность

Учитывая, что Путин в начале своего нового срока, ему в короткое время после чемпионата мира понадобится какая-то новая мобилизационная технология для России . И Путину надо придумывать новый сверхпроект, ради которого россияне объединятся и не будут задавать дурацкие вопросы про холодильник, санкции и все остальное.

Эскалация в Сирии ? Повтор старого является изрядно поднадоевшей пластинкой. Например, в Сирии у них там все и так идет очень хорошо, поэтому вводить туда какие-то дополнительные силы не надо. Они договорились с Израилем , Штатами и Саудовской Аравией против Ирана — у них там и так все прекрасно.

Разве что отхватывать какую-то новую территорию, потому что эскалация на Донбассе — это старая изрядно надоевшая пластинка. Это первое.

Может быть, будут какие-то действия на Азовском море, которое они постепенно отжимают — это наиболее болючее место сейчас, и я ожидаю от них каких-то гадостей там. Возможно, будет демонстрация силы, то есть еще больший досмотр судов, какие-то вооруженные провокации с отжатием наших рыбаков в какую-то зону, попытками их ареста. Это вполне возможно, потому что им очень выгодно качать ситуацию, показывая, что украинские власти ничего не могут сделать с российским вооруженным давлением на Азовском море. Это идеальная для них ситуация.

Пробить коридор в Крым ? Они могут разве что вооруженную провокацию осуществить, а по суше на Крым не пойдут.

Во-вторых, мы не знаем, что Путин придумает. Вполне может быть какое-то обострение на Донбассе. В любом случае, традиционное обострение будет к 24 августа, ко Дню независимости.

И потом, у нас 1 сентября фактически стартуют выборы. Как-то это будет связано с попыткой раскачать ситуацию изнутри, пропихнуть в парламент пророссийские партии или пророссийских кандидатов на президентских выборах. Одним словом, гибридная война.

Но я думаю, что они не изменят свою стратегию действовать без особых средств и трат, потому что они — подсанкционное государство. Эта история рассчитана очень надолго, и разово они не могут себе позволить большие траты. Оно того не стоит. Поэтому они будут действовать минимальными средствами, тем более, что у них очень устойчивая внутренняя позиция в самой России.

Конечно, ситуация будет коррелировать с фронтом. Вполне возможно, что какой-то из кандидатов будет идти на президентские выборы под лозунгом «Я принесу вам мир». А для того, чтобы он принес мир, нужно, чтобы сначала было немножко войны, а потом он пошел и вызволил каких-то пленных, договорился о прекращении огня и так далее. Но там же тоже не дураки сидят, они это все прекрасно понимают и просчитывают какие-то оригинальные варианты. То есть может быть какое-то движение Икс. И я бы на месте россиян действовал с неожиданного направления, показывая, что не оскудела земля русская. Ведь сколько можно крутить одну и ту же пластинку. Это первое.

И второй момент. От россиян все уже ожидают эскалации, поскольку они после двух крупных спортивных событий то и делали, что захватывали территории. И здесь нет смысла делать в третий раз одно и тоже. Поэтому они не будут портить хорошие впечатления от чемпионата какими-то силовыми действиями. Они скорее всего будут говорить следующее: «Вы на нас наговариваете. Вот спокойно прошел чемпионат».

Эскалация в странах Балтии и Беларуси

Безусловно, россияне будут качать там ситуацию, но только мелкими средствами. О захватах пока не говорим, потому что это очень крупная и сложно осуществимая операция. У них был шанс во время учений Запад-2017, но из-за того, что своевременно подняли тревогу, забили во все колокола, Путин предпочел не идти на этот вариант.

Взять же и захватить сходу невозможно, потому что начало подготовки видно за полтора месяца всем. Для захвата нужно будет развернуть крупные войсковые соединения, а это можно делать только под видом больших учений, которых в ближайшее время не намечается вблизи границ Украины, Беларуси или стран Балтии.

Они не пойдут сейчас на эскалацию еще и по той причине, что только-только начали удачно перебирать на себя внешнюю политику: Восточную Европу они в значительной степени подмяли и повернули на себя, очень хорошо играют на конфликте европейцев с Трампом, играют на «Северном потоке — 2», договорились наконец-то по Сирии. И резко бить горшки после того, как они наладили связи? Ну, мяч и так на их стороне, тем более футбол им дал очень много, и они выстроили хрупкую архитектуру каких-то положительных решений — поэтому Путину нет смысла портить это резкими военными движениями.

То, что у нас на фронте будут качать — это надо понимать так, что вместо условных 5 обстрелов в сутки будет 35. Но это нельзя назвать большой эскалацией.

Политическая борьба Путина в Украине

Путин однозначно будет пытаться пропихнуть своего кандидата на выборах в Украине. Здесь у него три задачи.

Первая — провести своего президента. Допустим, не получится, тогда вторая задача — неважно, кто будет президентом, надо его поссорить с парламентом. И это вполне выполнимая задача. И третья задача — если не удастся прямо поссорить парламент с президентом, тогда им нужно провести достаточное количество партий-спойлеров, чтобы невозможно было сделать коалицию по существенным вопросам, связанным с изменениями в конституцию, например, прописыванием вступления в ЕС НАТО как официальной доктрины государства, голосованием за пакет евроатлантических реформ. И вот те небольшие группы по 5-10 депутатов, от которых будет критически зависеть принятие тех или иных реформ, легко перекупаются.

Выполнение любой из этих трех задач удовлетворяет Путина. Даже если президент проукраинский и парламент в целом проукраинский, там наличествует большое количество, мягко говоря, ватных сил. Для него это будет победой. Это сделать не сложно, потому что настроения в Украине очень сильно в пользу русской улицы. И даже украинская патриотическая часть не любит нынешнюю власть.

Это то, что и нужно для Путина, потому что не надо будет лететь самолетами, стрелять ракетами и так далее.

Как не допустить политической победы Путина

Нужно проводить адекватные реформы, наглядно демонстрировать, что мы состоявшаяся страна, а не failed state, как они любят всем рассказывать.

Стратегическая проблема Украины в том, что население, включая президентов, не дотягивает до масштабов своей страны. Потому что мы крупнейшая европейская держава, а мышление как… Мы очень крупно опаздываем, делая все с опозданием на 2-3 года. А в таких ситуациях это может быть критическим. Собственно говоря, мы и попали в эту ситуацию, неблагоприятно заходя на выборы.

С другой стороны, посмотрим. Тут вылетают черные лебеди каждую минуту, потом черные дятлы, а потом используется админресурс и все хорошо.

Но даже если Порошенко второй раз победит, то все равно надо существенно ускоряться с реформами, потому что как бы западные партнеры положительно их не оценивали, мы все-таки отстаем.

Кроме того, есть же огромный информационный монстр, созданный вокруг Украины, как и нашей оппозицией, так и российскими спецслужбами — наш образ в наших же головах существенно хуже, чем он есть на самом деле. То есть, например, у нас дела на тройку, но нам устойчиво рисуют два с минусом, чего вполне достаточно для них. И надо что-то делать с этим информационным монстром. А сейчас в этом отношении у нас полный провал.