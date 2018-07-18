Пощечина Порошенко: Конституционный суд вернул льготы чернобыльцам

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в закон «О социальном статусе чернобыльцев», изъяв из него ряд льгот для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Ряд депутатов во главе с «Оппозиционным блоком» в 2015 году направили обращение в КСУ с просьбой признать данное решение неконституционным.

«Конституционный Суд Украины считает, что изменения в законе, касающиеся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, которые сейчас оспариваются, привели к сужению прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижению уровня их социального обеспечения и фактически являются отказом государства от его обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины (обязанностью государства является преодоление последствий Чернобыльской катастрофы и сохранение генофонда украинского народа — прим. ред.», — говорится в сообщении суда.

В частности, КСУ принял решение вернуть в текст закона статьи, предполагающие дополнительные пенсии за причиненный вред здоровью, ежемесячные выплаты семьям, потерявшим кормильцев, а также иные компенсации и льготы, которые могут предоставляться чернобыльцам согласно украинскому законодательству.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

В рамках политики оптимизации государственных средств, Верховная рада 28 декабря 2014 года приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины, которые коснулись практически всех льготников: от ветеранов и «детей войны» до чиновников, прокуроров, судей и депутатов парламента. Под его действие также попали около миллиона чернобыльцев — как ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, так и людей, эвакуированных из зоны отчуждения.

Согласно положениям закона, ликвидаторы аварии на ЧАЭС второй категории лишились права на бесплатное оздоровление в профильных санаториях, а также на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Ликвидаторы третьей категории также остались без бесплатных лекарств и 50% скидки на оплату коммунальных услуг, если их доход превышает 1710 гривен (примерно $73). У четвертой категории чернобыльцев вообще не осталось никаких привилегий.

Весной 2016 года Рада попыталась вернуть часть льгот чернобыльцам, однако депутаты не смогли преодолеть вето президента Украины Петра Порошенко , который посчитал, что этот подход не соответствует единой политике государства в системе реформирования предоставления льгот «путем обеспечения их адресности с учетом среднемесячного дохода семьи».

Чернобыльцы неоднократно собирались в Киеве на митинги, требуя вернуть льготы, однако украинские власти никак на это не реагировали.