Пощечина Порошенко: Конституционный суд вернул льготы чернобыльцам 

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в закон «О социальном статусе чернобыльцев», изъяв из него ряд льгот для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Ряд депутатов во главе с «Оппозиционным блоком» в 2015 году направили обращение в КСУ с просьбой признать данное решение неконституционным.
«Конституционный Суд Украины считает, что изменения в законе, касающиеся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, которые сейчас оспариваются, привели к сужению прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижению уровня их социального обеспечения и фактически являются отказом государства от его обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины (обязанностью государства является преодоление последствий Чернобыльской катастрофы и сохранение генофонда украинского народа — прим. ред.», — говорится в сообщении суда.
В частности, КСУ принял решение вернуть в текст закона статьи, предполагающие дополнительные пенсии за причиненный вред здоровью, ежемесячные выплаты семьям, потерявшим кормильцев, а также иные компенсации и льготы, которые могут предоставляться чернобыльцам согласно украинскому законодательству.
Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.
В рамках политики оптимизации государственных средств, Верховная рада 28 декабря 2014 года приняла изменения в некоторые законодательные акты Украины, которые коснулись практически всех льготников: от ветеранов и «детей войны» до чиновников, прокуроров, судей и депутатов парламента. Под его действие также попали около миллиона чернобыльцев — как ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, так и людей, эвакуированных из зоны отчуждения.
Согласно положениям закона, ликвидаторы аварии на ЧАЭС второй категории лишились права на бесплатное оздоровление в профильных санаториях, а также на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Ликвидаторы третьей категории также остались без бесплатных лекарств и 50% скидки на оплату коммунальных услуг, если их доход превышает 1710 гривен (примерно $73). У четвертой категории чернобыльцев вообще не осталось никаких привилегий.
Весной 2016 года Рада попыталась вернуть часть льгот чернобыльцам, однако депутаты не смогли преодолеть вето президента Украины Петра Порошенко, который посчитал, что этот подход не соответствует единой политике государства в системе реформирования предоставления льгот «путем обеспечения их адресности с учетом среднемесячного дохода семьи».
Чернобыльцы неоднократно собирались в Киеве на митинги, требуя вернуть льготы, однако украинские власти никак на это не реагировали.