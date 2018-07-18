Первый замглавы украинской делегации в ПАСЕ: Прав человека на Украине практически не осталось

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока, первый заместитель главы Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Лёвочкина.

Она напомнила, что более двадцати лет назад, в июле 1997 года, Украина как член Совета Европы ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

«Наше государство взяло на себя целый ряд обязательств. В том числе в отношении гарантий свободы мысли, совести и религии, свободы собраний и выражения мнений, а также право на справедливый суд. Но сейчас даже в нынешней власти вряд ли найдется человек, который скажет, что права человека в Украине защищены, а положения Конвенции полностью выполняются», — заявила Лёвочкина.

Оппозиционный политик отметила, что Украина находится в тройке лидеров среди обращений граждан в Европейский Суд по правам человека . В частности, в 2017 году против Украины ЕСПЧ было принято 87 решений. По этому показателю наша страна уступает только Турции Российской Федерации . По состоянию на 30 июня 2018 года против Украины уже подано 6950 заявлений, что составляет 12,8% от всех поданных жалоб за полгода.

«Сегодня массовым преследованиям подвергаются журналисты, блогеры и независимые СМИ. А нападения на редакции и даже убийства журналистов остаются нераскрытыми. Авторитетная международная организация Human Rights Watch в своем докладе за 2017 год отмечает ограничение медийного плюрализма в Украине, свободы выражения мнений и ассоциаций. И новые инициативы власти по ограничению свободы СМИ, в том числе интернет ресурсов, доказывают, что это не случайность, а осознанный политический курс», — подчеркнула депутат Рады.

Левочкина заявила, что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКЧП) по результатам работы мониторинговой миссии ООН в Украине с 16 февраля по 15 мая 2018 года отмечается, что за этот период периоде увеличилось количество нападений на работников средств массовой информации и других инцидентов, которые препятствуют журналистской деятельности. УВКПЧ задокументировало 12 случаев, когда имели место нарушения свободы слова и свободы СМИ.

Юлия Лёвочкина рассказала, что нынешняя украинская власть постоянно пытается вмешиваться в дела религиозных общин, объявляя свои действия решением геополитических задач.

Также народный депутат напомнила, что международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет украинские власти в попустительстве насилию со стороны радикальных группировок и осуждает их действия в отношении представителей национальных общин, оппозиционных общественных и политических организаций.

«Мониторинговая миссия ООН также задокументировала 22 случая дискриминации по языковому признаку и насилия, направленного на лиц, которые придерживаются альтернативных социальных или политических мнений. И в 21 случае акты насилия были совершены членами ультраправых групп, которые действовали безнаказанно. Полиция и прокуратура не предотвращали акты насилия, не квалифицировали их должным образом, как преступления на почве ненависти, не обеспечили эффективное расследование дискриминационных преступлений и судебное преследование виновных, что приводит к созданию атмосферы безнаказанности и отсутствия правосудия», — заявила Лёвочкина

Кроме того, в докладе ООН отмечается, что распространение нетерпимости угрожает демократии и верховенству права, которые являются основополагающими элементами легитимности предстоящих президентских и парламентских выборов 2019 года.

Политик отметила, что впервые за последние несколько лет Украина упала в международном рейтинге от правозащитной организации Freedom House. Главные сдвиги в худшую сторону — по линии свободы медиа и развитию гражданского общества.