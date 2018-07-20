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Украинский «ДнепрАзот» возобновит работу по производству хлора
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Украинский «ДнепрАзот» возобновит работу по производству хлора 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинский «ДнепрАзот» в пятницу возобновляет работу цехов по производству хлора, необходимого для очистки воды, сообщается на сайте предприятия.
Ранее единственный производитель жидкого хлора в стране, предприятие «ДнепрАзот» сообщило, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.
"Двадцатого июля 2018 года АО «ДнепрАзот» возобновляет работу предприятия хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятие закончены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции", — говорится в сообщении.
По данным предприятия, по вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, соляной кислоты они просят обращаться в отдел реализации АО «ДнепроАзот» для заключения прямых договоров на поставку.
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