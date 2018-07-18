Украина разрешила экипажу судна «Норд» покинуть страну 

Члены экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно выехать с территории Украины, их не удерживают, заявила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.
Она отметила, что моряки, которые являются гражданами Украины, могут покинуть судно и вернуться домой, передает РИА Новости. 25 марта украинская погранслужба задержала в акватории Азовского моря крымское судно «Норд» под флагом России. На борту находились 10 членов экипажа, все они — граждане России. При этом, по мнению Киева, моряки являются украинскими гражданами. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.