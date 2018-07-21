В Крыму считают лицемерными заявления Украины по морякам «Норда»

Киевские власти придерживаются лицемерной позиции по отношению к морякам крымского экипажа судна «Норд», утверждая, что те могут беспрепятственно вернуться домой, заявил вице-премьер регионального правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера. Но эти граждане не украинские, это российские граждане, и люди, естественно, не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», — сказал Мурадов. По его словам, украинские власти продолжают препятствовать возвращению крымских моряков домой. «Все это не может оставаться безнаказанным и без последствий», — подчеркнул вице-премьер.

Во вторник пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик сообщила, что «граждане Украины — члены экипажа судна „Норд“ никем не удерживаются на материковой части Украины». Позже представитель владельца судна «Норд» — Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая — Анна Шевелева опровергла это заявление. По ее словам, существует устный запрет на пропуск экипажа через границу по российским паспортам.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане РФ, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы. В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате «Норда» — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.