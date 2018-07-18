Захарова потребовала от Deutsche Welle объясниться за нацистское приветствие

На брифинге для журналистов дипломат остановилась на сюжете о лечении военнослужащих ВСУ в Германии

Мария Захарова. «Мы обратили внимание на ролик авторства русской редакции Deutsche Welle , где рассказывается о лечении раненых украинских военных в Германии, хотя речь идёт об определённом батальоне. И вот на 50-й секунде этого ролика отчётливо видно, как один из этих так называемых военных даёт нацистское приветствие. На это обратили внимание пользователи — россияне, для которых это неприемлемые вещи», — сказала официальный представитель МИД РФ

Мало того, что в Германии лечат бойцов украинских националистических батальонов, так еще и покрывают нацистские приветствия. Попытки @dw_russian отрицать очевидное позорят немецкую нацию pic.twitter.com/eawy7fi4DX

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 16 июля 2018 г.

Кроме того, дипломатов удивил комментарий редакции Deutsche Welle под этим постом в социальной сети, что утверждение о демонстрации нацистского приветствия на видеозаписи не соответствует действительности. В связи с этим Захарова задалась вопросом, проводилась ли экспертиза, на основании которой журналисты делают такие заявления.

«Мы постоянно говорим о росте неонацистских настроений на Украине . Это стало очевидно даже для тех, кто безоговорочно поддерживает всё, что там происходит», — заявила Захарова.