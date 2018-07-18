Ещё
Охранник в Кривом роге со словами «я русский» напал на журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охранник в Кривом роге со словами «я русский» напал на журналиста 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В украинском Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» журналиста ударил охранник, который перед этим нелецеприятно высказался о «хохлах» и назвал себя русским.
Об инциденте рассказал блогер Кирилл Кризалис. По его словам, охранник ударил оператора информационного портала «Первый криворожский». Портал 0564.ua публикует в своем Facebook видео инцидента, которое изобилует ненормативной лексикой (мы не можем дать прямую ссылку).
На видео мужчина просит молодого человека уйти с территории коммунального предприятия. Его просят показать удостоверение, на что мужчина говорит: «Ты смотри, ***, как хохлы ****** (обнаглели)».
У него уточняют, русский ли он, на что охранник заявляет: «Да, я русский, ***», — и бьет журналиста по лицу.
УНИАН сообщает, что инцидент произошел на территории депо КП «Скоростной трамвай» у станции «Площадь труда», куда журналисты приехали для выяснения обстоятельств гибели нескольких бездомных собак, которых якобы травили здесь и сбрасывали трупы в яму.
Мужчина, ударивший оператора, представился заместителем начальника охраны КП.
После инцидента была вызвана полиция, журналист написал заявление о нападении на него. Личность нападавшего уже установлена.
Отметим, что на Украине нередко происходят конфликты на почве национальности и языка, на котором говорят люди. Так, в июле в селе Буймер Сумской области шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот из-за того, что его семья говорит на русском языке.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Как оружие украинских националистов оказалось «ватной традицией» Известный тренер собрался отказаться от гражданства Украины из-за «геноцида народа» Адвокаты потребовали от Луценко извиниться за клевету на Януковича
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока287
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Греция парировала выпад России393
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение