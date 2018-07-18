Охранник в Кривом роге со словами «я русский» напал на журналиста

В украинском Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» журналиста ударил охранник, который перед этим нелецеприятно высказался о «хохлах» и назвал себя русским.

Об инциденте рассказал блогер Кирилл Кризалис. По его словам, охранник ударил оператора информационного портала «Первый криворожский». Портал 0564.ua публикует в своем Facebook видео инцидента, которое изобилует ненормативной лексикой (мы не можем дать прямую ссылку).

На видео мужчина просит молодого человека уйти с территории коммунального предприятия. Его просят показать удостоверение, на что мужчина говорит: «Ты смотри, ***, как хохлы ****** (обнаглели)».

У него уточняют, русский ли он, на что охранник заявляет: «Да, я русский, ***», — и бьет журналиста по лицу.

УНИАН сообщает, что инцидент произошел на территории депо КП «Скоростной трамвай» у станции «Площадь труда», куда журналисты приехали для выяснения обстоятельств гибели нескольких бездомных собак, которых якобы травили здесь и сбрасывали трупы в яму.

Мужчина, ударивший оператора, представился заместителем начальника охраны КП.

После инцидента была вызвана полиция, журналист написал заявление о нападении на него. Личность нападавшего уже установлена.