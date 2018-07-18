Захарова посоветовала Лондону обратить внимание на рост неонацизма на Украине

По словам Захаровой, раздел доклада, посвященный России, страдает характерными для предыдущих документов изъянами. «Вновь рассматриваются избирательные шаблонные оценки, игнорируются реалии, применяются столь любимые Лондоном и рядом других западных столиц двойные стандарты по проблематике прав человека. Откровенно говоря, этот документ настолько тенденциозен и политизирован и, с нашей точки зрения, просто подогнан под зашкаливающую в официальном британском истеблишменте русофобию, что просто не нуждается в подобных комментариях», — заметила она.

Дипломат констатировала, что, «продолжая поучать свысока другие государства, как им строить демократию», власти Великобритании замалчивают неблагополучное состояние дел в данной сфере в собственной стране. «Мы искренне рекомендуем британским коллегам быть более самокритичными. В частности, обратить, наконец, внимание на необходимость эффективного противодействия набирающему силу на Украине и на пространстве Евросоюза неонацизму, укрепляющемуся на питательной почве расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нетерпимости к мигрантам, инакомыслия, исламофобии, ущемления прав национальных и этнических меньшинств», — подчеркнула она.