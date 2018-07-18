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Захарова посоветовала Лондону обратить внимание на рост неонацизма на Украине
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Захарова посоветовала Лондону обратить внимание на рост неонацизма на Украине 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Великобритании следует обратить внимание на подъем неонацизма на Украине и в Евросоюзе вместо того, чтобы учить Россию демократии. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с публикацией британским внешнеполитическим ведомством доклада о ситуации с правами человека в мире.
По словам Захаровой, раздел доклада, посвященный России, страдает характерными для предыдущих документов изъянами. «Вновь рассматриваются избирательные шаблонные оценки, игнорируются реалии, применяются столь любимые Лондоном и рядом других западных столиц двойные стандарты по проблематике прав человека. Откровенно говоря, этот документ настолько тенденциозен и политизирован и, с нашей точки зрения, просто подогнан под зашкаливающую в официальном британском истеблишменте русофобию, что просто не нуждается в подобных комментариях», — заметила она.
Дипломат констатировала, что, «продолжая поучать свысока другие государства, как им строить демократию», власти Великобритании замалчивают неблагополучное состояние дел в данной сфере в собственной стране. «Мы искренне рекомендуем британским коллегам быть более самокритичными. В частности, обратить, наконец, внимание на необходимость эффективного противодействия набирающему силу на Украине и на пространстве Евросоюза неонацизму, укрепляющемуся на питательной почве расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, нетерпимости к мигрантам, инакомыслия, исламофобии, ущемления прав национальных и этнических меньшинств», — подчеркнула она.
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