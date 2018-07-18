Украинская прокуратура отпускает членов экипажа судна «Норд»

В прокуратуре Украины заявили о том, что члены экипажа могут при желании свободно покинуть страну, пишет РИА Новости . Об этом сообщила Татьяна Тихончик, пресс-секретарь ведомства.

— Поночовный (украинский прокурор — прим. ред.) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой, — написала она в своем профиле в Facebook.

Власти Украины захватили рыболовное судно с десятью моряками в марте. Предлог — отсутствие украинских паспортов. А их и быть не может. Моряки уже четыре года как граждане России . Соответствующие документы у них отобрали. Для возвращения в Крым генконсульство нашей страны выдало свидетельства о возвращении в Россию. Они оказались бесполезными.

Капитану Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства».

Некоторые рыбаки уже смогли вернуться в Крым. Капитан сейнера, несмотря на свои возможности, намерен оставаться на территории Украины до конца судебной тяжбы, так как уверен в ее положительном для себя исходе.