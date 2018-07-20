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Моряки «Норда» не могут уехать из Украины из-за проблем с документами
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Моряки «Норда» не могут уехать из Украины из-за проблем с документами 

Пятый канал 7 часов назад
Фото: Пятый канал
Экипаж задержанного российского рыболовецкого судна «Норд» не может беспрепятственно покинуть Украину, сообщила представитель владельца судна Анна Шевелева. По ее словам, «ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины, следовательно, выезда по паспортам Украины нет».
Кроме того, Шевелева подчеркнула, что российские заграничные паспорта, которые имеются у вышеупомянутых моряков, могут быть использованы против них же самих, поскольку на Украине существует неформальный запрет на их пропуск через границу.
— При первой же попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении [границы], — сказала Шевелева.
25 марта украинские пограничники задержали судно «Норд» под Флагом России в Азовском море. Несмотря на то, что все 10 моряков — граждане России, Украина их считает своими гражданами. В итоге в Россию смогли вернуться лишь двое. Семеро остаются на территории Незалежной, а капитану и вовсе грозит до пяти лет тюрьмы.
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