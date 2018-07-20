Моряки «Норда» не могут уехать из Украины из-за проблем с документами

Экипаж задержанного российского рыболовецкого судна «Норд» не может беспрепятственно покинуть Украину , сообщила представитель владельца судна Анна Шевелева . По ее словам, «ни одна инстанция Украины не идентифицировала семерых членов экипажа как граждан Украины, следовательно, выезда по паспортам Украины нет».

Кроме того, Шевелева подчеркнула, что российские заграничные паспорта, которые имеются у вышеупомянутых моряков, могут быть использованы против них же самих, поскольку на Украине существует неформальный запрет на их пропуск через границу.

— При первой же попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении [границы], — сказала Шевелева.