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Украина стоит на пороге вспышки кишечно-желудочных заболеваний
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Украина стоит на пороге вспышки кишечно-желудочных заболеваний 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Заместитель президента ассоциации «Питьевая вода Украины» Владимир Скупченко предупредил, что если вопрос об обеззараживании воды не решится в ближайшее время, то в стране увеличится количество пациентов с диагнозом гепатит А.
«Мы можем оказаться в положении, что будет массовая вспышка кишечно-желудочных заболеваний в связи с некачественной подачей воды, и мы ничего не сможем сделать», — сказал он.
Решение монопольного производителя жидкого хлора «ДнепрАзот» об остановке деятельности из-за нерентабельности спровоцировало серьёзные проблемы с централизованным водоснабжением по всей стране. Коммунальные предприятия некоторых регионов, включая Киев, сообщили, что запасы обеззараживающего вещества хватит всего на несколько дней, после чего местные потребители могут остаться без воды.
«Предприятия не готовы к замещению какими-либо импортными поставщиками. Оказалось, это очень сложно сделать, потому что с 2014 года этим практически никто не занимался, а до 2014 года таких проблем не было — жидкий хлор в случае необходимости можно было взять у России. Так иногда Украина и делала, когда завод останавливался или были перебои, поэтому с заводом («ДнепрАзот» — ред.) ведутся переговоры (о возобновлении производства — ред.). Другого пути я не вижу», — заявил директор ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.
«ДнепрАзот» готов возобновить производственный процесс при условии увеличения стоимости хлора с 12-20 тысяч гривен ($450-760) до 42-56 тысяч гривен ($1600-2100) за тонну в зависимости от логистики.
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