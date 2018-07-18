ОБСЕ: Экологические проблемы Донбасса нельзя игнорировать

Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан , во время заседания Комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене , передает пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook.

«Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины , нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии #ОБСЕ в Украине», — указал Апакан.

По его словам, эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого района. Посол Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.