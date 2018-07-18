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ОБСЕ: Экологические проблемы Донбасса нельзя игнорировать
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ОБСЕ: Экологические проблемы Донбасса нельзя игнорировать 

Украина.ру 10 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан, во время заседания Комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене, передает пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook.
«Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии #ОБСЕ в Украине», — указал Апакан.
По его словам, эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого района. Посол Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.
Ранее во время обстрелов со стороны ВСУ под угрозой неоднократно оказывались Донецкая фильтровальная станция, а также предприятие концерна «Стирол» в Горловке. Кроме того, проблемным вопросом является и ситуация с шахтами, где не ведется добыча угля.
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