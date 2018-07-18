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Украинский политик: страну спасет не НАТО, а победа над коррупцией
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Украинский политик: страну спасет не НАТО, а победа над коррупцией 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Спасение Украины не во вступлении в НАТО, а в уничтожении коррупции и в усилении оборонного комплекса страны. Не надо искать решения проблемы вне, нужно смотреть внутрь страны и уничтожать коррупцию», — заявил в эфире программы «60 минут» глава Социалистической партии Украины Илья Кива.
По его словам, народ на Украине доведен до предела, до крайней точки терпения коррупции.
Социалистическая партия Украины, которую возглавляет Илья Кива, требует от специальной антикоррупционной прокуратуры выполнения своих прямых обязанностей: привлечение главных коррупционеров к ответственности. По словам Кивы, это — Порошенко и его компания. «Присутствие этого человека ослабляет мою страну, которую я хочу видеть сильной. Но этого мы достигнем только тогда, когда поборем преступный режим Порошенко», — заявил украинский политик.
18 июля в Киеве установлен «Памятник коррупции». Это клетка, внутри которой сидит позолоченный человек с табличкой «взяточник». Внутри клетки разбросаны купюры и мешки с деньгами. Авторы скульптуры сделали ее мобильной, чтобы можно было передвигать памятник к разным зданиям.
Илья Кива — председатель Социалистической партии Украины, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, глава благотворительного фонда и ряда общественных организаций. В 2014-2015 год участвовал в проведении АТО в Донецкой и Луганской областях, бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Имеет специальность — педагог-психолог.
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