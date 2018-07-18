Украинский политик: страну спасет не НАТО, а победа над коррупцией

«Спасение Украины не во вступлении в НАТО , а в уничтожении коррупции и в усилении оборонного комплекса страны. Не надо искать решения проблемы вне, нужно смотреть внутрь страны и уничтожать коррупцию», — заявил в эфире программы «60 минут» глава Социалистической партии Украины Илья Кива

По его словам, народ на Украине доведен до предела, до крайней точки терпения коррупции.

Социалистическая партия Украины, которую возглавляет Илья Кива, требует от специальной антикоррупционной прокуратуры выполнения своих прямых обязанностей: привлечение главных коррупционеров к ответственности. По словам Кивы, это — Порошенко и его компания. «Присутствие этого человека ослабляет мою страну, которую я хочу видеть сильной. Но этого мы достигнем только тогда, когда поборем преступный режим Порошенко», — заявил украинский политик.

18 июля в Киеве установлен «Памятник коррупции». Это клетка, внутри которой сидит позолоченный человек с табличкой «взяточник». Внутри клетки разбросаны купюры и мешки с деньгами. Авторы скульптуры сделали ее мобильной, чтобы можно было передвигать памятник к разным зданиям.