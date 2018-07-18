Ещё
Правительство Гройсмана попытается посчитать некоторых украинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство Гройсмана попытается посчитать некоторых украинцев 

Украина.ру 11 часов назад
Фото: Украина.ру
Как пишет УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.
Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.
Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года.
Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать Крым и Донбасс).
Украина.ру: последние новости
Адвокат: Российские моряки «Норда» - не предмет обмена Кива пожаловался на зеленого Шабунина Украинский тренер: Я был патриотом Украины, пока не пожил там
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бегут с Дальнего Востока287
Российский певец покончил с собой115
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россия пошла против решения США5
Греция парировала выпад России393
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение