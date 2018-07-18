Правительство Гройсмана попытается посчитать некоторых украинцев 

Как пишет УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.
Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.
Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года.
Резкий спад произошел в 2014 году, когда страна недосчиталась чуть меньше 2,5 млн человек (в статистике перестали учитывать Крым и Донбасс).