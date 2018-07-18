Правительство Гройсмана попытается посчитать некоторых украинцев

Как пишет УНИАН , соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Решение принято без обсуждения.

Пробную перепись планируют провести в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Во время переписи собираются использовать инновационные технологии сбора информации у населения.

Несмотря на то, что украинцев не считали уже 17 лет, Госстат ежегодно отчитывается о количестве населения. Согласно их данным, население Украины сокращается с 1994 года.