84 человека отравились в детском лагере на востоке Украины

Киев, 18 июля / Синьхуа / — Из детского лагеря «Ястребок» в Донецкой области /Восточная Украина/ с признаками пищевого отравления были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям /ГСЧС/.

По данным ГСЧС, всем людям, попавшим в больницу, поставлен предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.

Количество пострадавших может в дальнейшем возрасти, поскольку в лагере в общей сложности находились 134 человека.