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84 человека отравились в детском лагере на востоке Украины
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84 человека отравились в детском лагере на востоке Украины 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Киев, 18 июля /Синьхуа/ — Из детского лагеря «Ястребок» в Донецкой области /Восточная Украина/ с признаками пищевого отравления были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям /ГСЧС/.
По данным ГСЧС, всем людям, попавшим в больницу, поставлен предварительный диагноз — острая кишечная инфекция.
Количество пострадавших может в дальнейшем возрасти, поскольку в лагере в общей сложности находились 134 человека.
Что послужило причиной массового отравления, пока неизвестно. Расследованием этого дела занимается областная прокуратура. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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