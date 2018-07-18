Всё или ничего: зачем Порошенко меняет Запад на Турцию

Спецслужбы Турции вывезли из Одессы и Николаева двух турецких граждан — журналиста и блогера Юсуфа Инана и предпринимателя Салиха Зеки Игита. Операция грозит Украине международным скандалом и проблемами для режима Порошенко

По информации СМИ, турецкие власти обвиняют Инана в распространении через социальные сети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Похищенный бизнесмен также находился в оппозиции к действующему президенту Турции Тайипу Эрдогану.

После вывоза появились вопросы к украинским спецслужбам: была ли фактическая экстрадиция согласована или нет? Силовики ответили быстро и в унисон: ГПУ, МВД СБУ якобы ничего не знают о похищении людей турецкими спецслужбами на территории Украины.

Но вопросов меньше не стало. Если Турция действовала без поддержки правоохранительных органов Украины, а это практически силовые действия спецслужб Турции на территории другого государства, то чего стоят тогда такие украинские правоохранители, у которых под носом ворую людей и вывозят их за границу?

А если эти действия санкционированы (гласно или негласно) украинскими спецслужба, в таком случае спецслужбы нарушили Конституцию и законы Украины. То есть те, кто отвечает в стране за законность, на самом деле ее безбожно нарушают.

Первые лица государства, в том числе президент Порошенко, на вывоз турецких граждан не отреагировали. А жена Инана рассказала украинскому изданию «Страна», что ее супруга задержала СБУ, после чего его экстрадировали в Турцию. Хотя не закончился пятидневный срок, отпущенный по закону на подачу апелляции на его экстралицию.

Информацию об участии в операции СБУ подтвердили в Национальном союзе журналистов Украины. Там сослались на полицию Николаевской области, где сообщили, что турецкого журналиста «брали» представители украинской спецслужбы.

Габон, Пакистан, а теперь Украина

77-летний Фетхуллах Гюлен — турецкий общественный деятель и проповедник, сегодня — ярый критик президента Эрдогана. Живет в США . Раньше они с главой Турции были соратниками, но позднее Гюлен обвинил Эрдогана в коррупции и авторитаризме и фактически возглавил оппозицию.

Давление на турецких оппозиционеров по всему миру усилилось после победы Эрдогана на президентских выборах 24 июня нынешнего года. Симпатиков Гюлена вывезли из Азербайджана , Пакистана, Габона, Косово (что вызвало политический скандал и ряд отставок во власти — США поддерживают Косово и выступают против выдачи оппозиционеров Эрдогану).

Теперь в этот ряд влилась и Украина.

В Турции сторонников Гюлена ожидают тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. При этом ни одна из стран Западной Европы «гюленовцев» не выдавала.

С молчаливого согласия властей

По мнению политолога Алексея Якубина, турецких граждан вывозили из Украины как минимум при молчаливом согласии спецслужб страны. А значит, на это была политическая санкция высшего руководства государства.

«Я не исключаю этого. Мы можем вспомнить, что несколько недель назад Порошенко был в Турции, общался с Эрдоганом, (министр иностранных дел) Климкин ездил в Турцию, еще до выборов президента, общался с турецким руководством. Я не исключаю, что турецкое руководство поднимало вопрос по поводу Гюлена, его сторонников. И ключевой вопрос, почему Киев мог согласиться на это?», — рассказал эксперт в комментарии изданию Украина.ру.

Якубин предполагает, что Порошенко пытался договориться с Эрдоганом, с Турцией по поводу усиления их влияния на Константинопольского патриарха Варфоломея — гражданина Турции. Цель Порошенко — издание Томоса об автокефалии православной церкви на Украине».

Его Порошенко рассматривает для себя как важный элемент будущих выборов. И при этом, возможно, для Порошенко это — главный аргумент в будущей избирательной кампании.

«Потому что вокруг этого много чего построено. Например, Порошенко пытается себя сравнить с Владимиром Великим, с Князем Владимиром», — отметил политолог.

Порошенко ищет крайнего

Теперь главный вопрос — как США и Западная Европа отреагируют на вывоз из Украины Инана и Игита. Якубин напоминает, что часть турецких оппозиционеров получила в странах ЕС политическое убежище, США не выдали Турции Гюлена, хотя Эрдоган поднимал этот вопрос на встрече с Трампом и американский президент фактически отказал.

«Мы понимаем, что утаить шило в мешке не удастся. Вывоз людей может обернуться для Порошенко большим скандалом. Потому что в таком случае действительно будет ощущение, что администрация президента полностью пошла вразрез с западными союзниками Украины. И в таком случае я не исключаю, что Порошенко будет думать, кого сделать крайним в этой ситуации», — говорит политэксперт.

В случае же, если из-за вывоза Инана и Игита действительно разгорится международный скандал, вокруг Порошенко затянется опасный для украинского президента гордиев узел. И здесь в противниках нынешнего главы государства может оказаться президент и Госдеп США , то есть нынешние и непосредственные кураторы Порошенко. Ведь они Гюлена Эрдогану не отдали.

Но Порошенко, похоже, готов рисковать. Ведь на кону — все или ничего: или победа на президентских выборах 2019 года с сохранением стиатус-кво и бизнеса, или полный политический и бизнес-крах в Украине нынешнего главы госудасртва.