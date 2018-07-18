Всё или ничего: зачем Порошенко меняет Запад на Турцию 

Спецслужбы Турции вывезли из Одессы и Николаева двух турецких граждан — журналиста и блогера Юсуфа Инана и предпринимателя Салиха Зеки Игита. Операция грозит Украине международным скандалом и проблемами для режима Порошенко
По информации СМИ, турецкие власти обвиняют Инана в распространении через социальные сети информации, которая якобы наносит вред государственным интересам. Похищенный бизнесмен также находился в оппозиции к действующему президенту Турции Тайипу Эрдогану.
После вывоза появились вопросы к украинским спецслужбам: была ли фактическая экстрадиция согласована или нет? Силовики ответили быстро и в унисон: ГПУ, МВД и СБУ якобы ничего не знают о похищении людей турецкими спецслужбами на территории Украины.
Но вопросов меньше не стало. Если Турция действовала без поддержки правоохранительных органов Украины, а это практически силовые действия спецслужб Турции на территории другого государства, то чего стоят тогда такие украинские правоохранители, у которых под носом ворую людей и вывозят их за границу?
А если эти действия санкционированы (гласно или негласно) украинскими спецслужба, в таком случае спецслужбы нарушили Конституцию и законы Украины. То есть те, кто отвечает в стране за законность, на самом деле ее безбожно нарушают.
Первые лица государства, в том числе президент Порошенко, на вывоз турецких граждан не отреагировали. А жена Инана рассказала украинскому изданию «Страна», что ее супруга задержала СБУ, после чего его экстрадировали в Турцию. Хотя не закончился пятидневный срок, отпущенный по закону на подачу апелляции на его экстралицию.
Информацию об участии в операции СБУ подтвердили в Национальном союзе журналистов Украины. Там сослались на полицию Николаевской области, где сообщили, что турецкого журналиста «брали» представители украинской спецслужбы.
Габон, Пакистан, а теперь Украина
77-летний Фетхуллах Гюлен — турецкий общественный деятель и проповедник, сегодня — ярый критик президента Эрдогана. Живет в США. Раньше они с главой Турции были соратниками, но позднее Гюлен обвинил Эрдогана в коррупции и авторитаризме и фактически возглавил оппозицию.
Давление на турецких оппозиционеров по всему миру усилилось после победы Эрдогана на президентских выборах 24 июня нынешнего года. Симпатиков Гюлена вывезли из Азербайджана, Пакистана, Габона, Косово (что вызвало политический скандал и ряд отставок во власти — США поддерживают Косово и выступают против выдачи оппозиционеров Эрдогану).
Теперь в этот ряд влилась и Украина.
В Турции сторонников Гюлена ожидают тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. При этом ни одна из стран Западной Европы «гюленовцев» не выдавала.
С молчаливого согласия властей
По мнению политолога Алексея Якубина, турецких граждан вывозили из Украины как минимум при молчаливом согласии спецслужб страны. А значит, на это была политическая санкция высшего руководства государства.
«Я не исключаю этого. Мы можем вспомнить, что несколько недель назад Порошенко был в Турции, общался с Эрдоганом, (министр иностранных дел) Климкин ездил в Турцию, еще до выборов президента, общался с турецким руководством. Я не исключаю, что турецкое руководство поднимало вопрос по поводу Гюлена, его сторонников. И ключевой вопрос, почему Киев мог согласиться на это?», — рассказал эксперт в комментарии изданию Украина.ру.
Якубин предполагает, что Порошенко пытался договориться с Эрдоганом, с Турцией по поводу усиления их влияния на Константинопольского патриарха Варфоломея — гражданина Турции. Цель Порошенко — издание Томоса об автокефалии православной церкви на Украине».
Его Порошенко рассматривает для себя как важный элемент будущих выборов. И при этом, возможно, для Порошенко это — главный аргумент в будущей избирательной кампании.
«Потому что вокруг этого много чего построено. Например, Порошенко пытается себя сравнить с Владимиром Великим, с Князем Владимиром», — отметил политолог.
Порошенко ищет крайнего
Теперь главный вопрос — как США и Западная Европа отреагируют на вывоз из Украины Инана и Игита. Якубин напоминает, что часть турецких оппозиционеров получила в странах ЕС политическое убежище, США не выдали Турции Гюлена, хотя Эрдоган поднимал этот вопрос на встрече с Трампом и американский президент фактически отказал.
«Мы понимаем, что утаить шило в мешке не удастся. Вывоз людей может обернуться для Порошенко большим скандалом. Потому что в таком случае действительно будет ощущение, что администрация президента полностью пошла вразрез с западными союзниками Украины. И в таком случае я не исключаю, что Порошенко будет думать, кого сделать крайним в этой ситуации», — говорит политэксперт.
В случае же, если из-за вывоза Инана и Игита действительно разгорится международный скандал, вокруг Порошенко затянется опасный для украинского президента гордиев узел. И здесь в противниках нынешнего главы государства может оказаться президент и Госдеп США, то есть нынешние и непосредственные кураторы Порошенко. Ведь они Гюлена Эрдогану не отдали.
Но Порошенко, похоже, готов рисковать. Ведь на кону — все или ничего: или победа на президентских выборах 2019 года с сохранением стиатус-кво и бизнеса, или полный политический и бизнес-крах в Украине нынешнего главы госудасртва.