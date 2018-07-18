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«Бумбокс» выступит с концертом у границы с Крымом
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«Бумбокс» выступит с концертом у границы с Крымом 

РИА Новости Крым 12 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Украинская музыкальная группа «Бумбокс» 19 июля выступит с концертом у границы с Крымом. Выступление коллектива на своей странице в Facebook анонсировал глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.
"Пение, которое услышит не только Херсонщина, но и оккупированный Крым", — написал он и уточнил, что часовой по продолжительности концерт группа намерена дать у контрольного пункта «Каланчак».
Чиновник также пообещал организовать подвоз всех желающих жителей Херсонской области на приграничный концерт, чтобы обеспечить мероприятие зрителями.
Ранее лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк в открытом письме раскритиковал за выступления в Крыму российского рэпера Василия Вакуленко (сценический псевдоним Баста), с которым в свое время записал совместную песню. За выступления на полуострове Киев на три года запретил Вакуленко въезд на территорию Украины.
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