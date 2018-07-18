«Бумбокс» выступит с концертом у границы с Крымом

"Пение, которое услышит не только Херсонщина, но и оккупированный Крым", — написал он и уточнил, что часовой по продолжительности концерт группа намерена дать у контрольного пункта «Каланчак».

Чиновник также пообещал организовать подвоз всех желающих жителей Херсонской области на приграничный концерт, чтобы обеспечить мероприятие зрителями.