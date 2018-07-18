Киеву предрекли мусорную катастрофу

Полигон твердых бытовых отходов №5 под Киевом, функционирующий уже более 30 лет, отравляет окружающую среду и живущих рядом людей, а очередной период дождей может привести к утечке опасных веществ, пишут украинские СМИ.

В данный момент общая площадь свалки составляет 63,7 га, на которых собрано больше 10 млн тонн бытовых отходов. За десятки лет эксплуатации высота мусора поднялась до 90 метров, что равняется высоте 27-этажного дома, передает «ИноTV» со ссылкой на «Обозреватель».

Кроме того, очередной сезон дождей способен привести к новым утечкам с полигона опасных веществ, предупреждают местные экологи.

Так, полигон не оборудовали бетонным каркасом, и дождевая вода, просачиваясь сквозь мусор, образует фильтрат и попадает в почву, подземные воды. Все это отравляет колодезную воду, которую теперь пить просто опасно — в ней содержатся «различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжелые металлы», сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Он подчеркнул, что это, фактически, «экологическая катастрофа радиусом 10 — 15 километров вокруг свалки».

Специалист опасается, что уже следующий сильный ливень разрушит грунтовую дамбу, которая окружает свалку и через которую просачивается фильтрат.

Отмечается, что много лет назад районная и сельская власть обращалась к Киеву с требованием решить проблему свалки, однако только в 2016 году в Киевском горсовете официально признали, что на полигоне есть потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

С 1 октября 2018 года полигон должен быть полностью разрыт, мусор больше не будет туда свозиться. При этом власти не занимаются строительством мусороперерабатывающего завода и не ищут альтернативу полигону №5, заявил глава Подгорцевского сельсовета Сергей Кравченко

Он отметил, что местные жители, уже давно страдающие от загрязнения окружающей среды, настроены радикально, а потому обязательно отреагируют в случае продолжения своза мусора.

Экологи видят два пути решения проблемы — создание нового полигона, оборудованного в соответствии с природоохранным законодательством, либо открытие завода по переработке киевских отходов.

Однако, по словам Борейко, ни один регион не согласится на создание полигона на его территории. В то же время мусороперерабатывающий завод можно построить и ввести в действие за пару лет.

Тем временем Киеву придется договариваться о приеме отходов с другими полигонами в области, так как с октября свалка в Погорцах будет официально закрыта.

Напомним, скандал, связанный с избавлением от мусора, разразился на Украине еще в 2016 году. Тогда произошел пожар на Грибовицкой свалке во Львовской области. Мэр Львова попросил объявить город и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины Петр Порошенко в ответ обвинил его в политизации ситуации.

После этого министр экологии и природных ресурсов Украины заявил, что из-за возникшей на свалке вблизи Львова чрезвычайной ситуации мусор из города вывозить некуда.

Весной 2017 года Киевская городская государственная администрация предложила вывозить мусор в Чернобыль