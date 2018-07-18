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В Киеве открыли памятник коррупции
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В Киеве открыли памятник коррупции в виде золотого человека в клетке 

ТАСС 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
В украинской столице активисты установили памятник коррупции у здания Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Общественники пообещали, что при необходимости будут переносить его к другим антикоррупционным ведомствам.
Памятник высотой около 2 м представляет собой позолоченную фигуру мужчины в клетке. В руках он держит табличку с надписью "коррупционер". У его ног лежат доллары, а рядом стоят мешки с золотом. Изготовление "золотого коррупционера" обошлось всего в 1 тыс. гривен (около $38).
Скульптура посвящена всем взяточникам на Украине и акцентирует внимание на необходимости их справедливого наказания.
Инициатором открытия памятника является антикоррупционная платформа IntegrityUA, в состав которой входят эксперты в области антикорупционного законодательства, бывшие работники НАПК и общественные антикоррупционные активисты.
Украина входит в число стран с высоким уровнем коррупции. Одно из последних исследований на эту тему, проведенное международной компанией PwC 22 июня 2018 года, показало, что уровень взяточничества в украинских организациях вырос с 56% в 2016 году до 73% в 2018 году. Кроме того, каждый третий украинский респондент (33%) отметил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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