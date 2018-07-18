Власти: Границу с Крымом за полгода пересекли 600 тысяч украинцев

За первые шесть месяцев 2018 года в Крым из Украины прибыло в полтора раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов

— Около 15 тысяч человек с Украины пересекают границу ежедневно, — цитирует Зырянова РИА Новости . — Более 600 тысяч (человек прибыло — ред.) за первое полугодие этого года, что в полтора раза больше прошлогоднего.

По его мнению, украинцы не реагируют на пропаганду украинских СМИ и едут на отдых в Крым, чтобы «поразиться изменениям, которые здесь происходят».

Между тем, по данным погрануправления ФСБ России по РК, сотрудники украинской полиции намеренно создают искусственные очереди на въезде в Крым. Таким образом они пытаются максимально усложнить переход российской границы для своих соотечественников. Например, огромные транспортные пробки были созданы 17 июля перед постом ДПС в поселке Новоалексеевка (Херсонская область).

— Сотрудники полиции сопредельного государства намеренно задерживают и не пропускают к госгранице граждан, вынуждая и взрослых, и детей по нескольку часов проводить на изматывающей жаре, — отметили в пресс-службе погрануправления. — Дождавшись скопления около 100 автомобилей, дают «зеленый свет» и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе.

В то же время на российской стороне пограничники и таможенники стараются оформлять документы как можно быстрее, чтобы не допустить транспортного коллапса. Сейчас пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме. Скоплений автотранспорта и людей не наблюдается.