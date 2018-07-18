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Власти: Границу с Крымом за полгода пересекли 600 тысяч украинцев
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Власти: Границу с Крымом за полгода пересекли 600 тысяч украинцев 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
За первые шесть месяцев 2018 года в Крым из Украины прибыло в полтора раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.
— Около 15 тысяч человек с Украины пересекают границу ежедневно, — цитирует Зырянова РИА Новости. — Более 600 тысяч (человек прибыло — ред.) за первое полугодие этого года, что в полтора раза больше прошлогоднего.
По его мнению, украинцы не реагируют на пропаганду украинских СМИ и едут на отдых в Крым, чтобы «поразиться изменениям, которые здесь происходят».
Между тем, по данным погрануправления ФСБ России по РК, сотрудники украинской полиции намеренно создают искусственные очереди на въезде в Крым. Таким образом они пытаются максимально усложнить переход российской границы для своих соотечественников. Например, огромные транспортные пробки были созданы 17 июля перед постом ДПС в поселке Новоалексеевка (Херсонская область).
— Сотрудники полиции сопредельного государства намеренно задерживают и не пропускают к госгранице граждан, вынуждая и взрослых, и детей по нескольку часов проводить на изматывающей жаре, — отметили в пресс-службе погрануправления. — Дождавшись скопления около 100 автомобилей, дают «зеленый свет» и отправляют в один из пунктов пропуска, тем самым создавая искусственные очереди на российской границе.
В то же время на российской стороне пограничники и таможенники стараются оформлять документы как можно быстрее, чтобы не допустить транспортного коллапса. Сейчас пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме. Скоплений автотранспорта и людей не наблюдается.
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