Украина начала импортировать жидкий хлор из-за дефицита собственного

КИЕВ, 19 июля. / ТАСС /. Украина начала импортировать из Румынии жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды в связи с прекращением поставок вещества с предприятия «Днепразот». Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

"Из Румынии [хлор] уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 т в неделю, но этого недостаточно для общей потребности. Словакия Польша могут начинать отгрузки, и хлор может быть с их контрактов до 30 августа на Украине. Что касается Узбекистана , они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", — сказала она в интервью «112. Украина».

По словам Бабий, сейчас переоборудуются все мощности, что позволит Киеву и Кривому Рогу принимать цистерны с хлором и переливать его в контейнеры для других потребителей. В целом эксперт назвала ситуацию с хлором в стране сложной, так как существующих запасов по всей Украине хватит на 5-14 дней.

Бабий отметила, что «Днепроазот» в любом случае должен возобновить поставки, в настоящее время ведутся переговоры с руководством предприятия. «Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства, нужно трое суток, это достаточно сложное производство», — пояснила Бабий. В пресс-службе «Днепразота» между тем подтвердили готовность возобновить работу после соответствующего распоряжения руководства предприятия.