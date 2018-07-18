Це Африка: Танзания для Украины — дом родной

Об этом сообщил Артем Гудков, основатель GUDIT, в Facebook.

«После длительного изучения региона наш выбор остановился на Объединенной Республике Танзания . Именно эта страна в ее нынешнем экономическом состоянии, с учетом всех внутригосударственных преобразований, является одной из самых комфортных стран для реализации механизма работы торгового дома», — написал он.

По словам Гудкова, целью проекта является предоставление возможности украинскому малому и среднему бизнесу выйти и закрепиться на рынках стран субсахарской Африки.

«Мы хотим построить гармоничный симбиоз украинского и африканского бизнеса. Торговля — это стартовый этап, необходимый для преодоления стереотипов украинских предпринимателей о работе в Африке», — сказал он.

Гудков отметил, что проект ориентируется в большей степени на переработку, производство, строительство, крупные инфраструктурные и энергетические проекты.

«В ближайшее время мы постараемся более подробно рассказать о возможностях проекта. Но уже сейчас на сайте есть форма участника проекта, заявку в которой может оставить любая украинская компания. Мы свяжемся с каждой компанией, которая заполнила форму», — сообщил Гудков.

Напомним, на прошлой неделе впервые за много лет на черный континент прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Украины . «Мы обсудили много-много вопросов — в частности, о приходе украинских фармацевтических компаний сюда — в Кению . Мы хотим сделать Кению вратами для Украины в этот регион — в Восточную Африку», — рассказал Павел Климкин

Пока украинский экспорт в страны Африки не дотягивает до $4 млрд