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Гройсман взялся за коррупционную схему контрабанды леса
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Гройсман взялся за коррупционную схему контрабанды леса 

Украина.ру 13 часов назад
Фото: Украина.ру
Этот законопроект был предложен в Верховной Раде лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко, парламент поддержал его и направил для согласования в Кабинет Министров Украины. Премьер одобрил данный документ и подчеркнул, что надеется на его подписание президентом, что позволит остановить коррупционные схемы вывоза деловой древесины и привлекать к уголовной ответственности ее организаторов и участников.
«Я обращаюсь к гражданскому сообществу, чтобы оно мониторило ситуацию 24 часа в день по вырубке леса и пропуску его через таможенный контроль. Нужно разобраться в причинах, почему деловая древесина беспрепятственно проходит через границу Украины», — сказал Гройсман на заседании Кабинета Министров 18 июля.
Напомним, что британская неправительственная организация Earthsight опубликовала итоги расследования, согласно которым в 2017 году в страны ЕС из Украины было вывезено древесины на более чем 1 млрд евро. В целом же за последние четыре года экспорт нашего леса в ближайшие европейские страны вырос на 75%. И это несмотря на действующий более десяти лет мораторий на вывоз леса-кругляка.
Украина опять оказалась в центре коррупционного скандала.
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