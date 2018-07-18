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В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов
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В ДНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Один человек погиб, один пострадал в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в среду начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля.
"За сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня…, в результате которых один защитник республики погиб и один получил ранение", — сказал Безсонов журналистам.
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