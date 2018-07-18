Театр «Квартет И» не будет гастролировать в Крыму из-за дальнейших проблем с въездом на Украину

Театр «Квартет И» не будет выступать в Крыму из-за дальнейших проблем со въездом на территорию Украины , запрет на который неминуемо последует для артистов в связи с посещением полуострова, который Киев называет «оккупированной территорией».

В связи с аналогичной угрозой Ростислав Хаит заявил, что являясь гражданином Украины, он не готов лишиться возможности приезжать к своим родственникам в Одессу. «Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд в Украину, но при этом позвонили и сказали: „Не приезжай, будет плохо“, — рассказал Хаит в интервью радиостанции

»Говорит Москва" . — Нонна — человек, активно поддерживающий нынешнюю власть в России . И если она была в Крыму, то в соответствии с украинским законодательством, если она въехала туда не через территорию Украины, то она нарушила закон".

При этом Хаит добавил, что у «Квартета И» не были запланированы выступления на территории полуострова. «Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. Потому что пока она не прояснилась. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?».

1 июня 2017 года Нонна Гришаева попала в базу сайта «Миротворец» из-за того, что годом ранее посетила Крым. Артистки якобы незаконно пересекла государственную границу Украины и участвовала в пропагандистских мероприятиях российских «оккупационных властей». В июле прошлого года одесское подразделение радикально-националистической партии «Свобода» потребовало запретить Гришаевой въезд на Украину по той же причине.