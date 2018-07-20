Лоза прокомментировал нежелание «Квартета И» выступать в Крыму 

Российский музыкант Юрий Лоза в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился своим мнением об отказе артистов театра «Квартет И» ехать с гастролями в Крым.
По словам лозы, он понимает такое решение артистов, особенно с учётом того, что у одного из участников «Квартета» Ростислава Хаита украинское гражданство, а в Одессе живёт мама, тем более что ранее его землячке, актрисе Нонне Гришаевой, украинские власти уже закрыли въезд на территорию страны. «это нормальная позиция прагматичного человека в сложившихся обстоятельствах», — считает Лоза.
"Это страна такая рядом с нами, с таким руководством, что ж поделаешь", приводят его слова Argumenti.ru.
Ранее «СП» сообщала, что «Квартет И» отказался выступать в Крыму из-за возможных проблем. Артисты решили не рисковать и отказаться от поездки на полуостров. Ростислав Хаит заявил, что артисты «боятся проблем, которые у них могут возникнуть из-за этого на Украине».
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