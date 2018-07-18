На Украине распространяют угрозы в адрес крымско-татарской журналистки за поездку в Москву

В связи с этим, в украинских СМИ пишут о том, что в данном случае явное нарушение законов Украины , которые требуют пересекать границу полуострова только через КПП в Херсонской области. Кроме этого, по данным СБУ , во время визита женщины в Киев была пресечена акция, которую готовили в связи с презентацией первого крымско-татарского фильма-сказки, снятого в Крыму.

Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении организаторов «провокации». Они, якобы, должны были нанять около ста националистов и сорвать презентацию снятого на полуострове фильма «Хыдыр-Деде». При этом, в организации пикета обвинили Россию.

Визит Буджуровой в Москву приняли на Украине как поведение «коллаборациониста и двойного агента». Некоторые украинцы в социальных сетях высказали свое мнение о то, что активистка «продала Украину».