На Украине распространяют угрозы в адрес крымско-татарской журналистки за поездку в Москву 

Украинские СМИ сообщают, что известная крымско-татарская активистка после визита в Киев летает в Москву через Республику Крым. Сейчас в интернете активно осуждают снимок, на котором одна из экс-руководителей меджлисовского (запрещенный в РФ меджлис крымскотатарского народа *запрещены в РФ">крымско-татарского народа) телеканала ATR Лилия Буджурова была замечена в аэропорту Симферополя после возвращения из Москвы, сообщает crimea-news.com.
В связи с этим, в украинских СМИ пишут о том, что в данном случае явное нарушение законов Украины, которые требуют пересекать границу полуострова только через КПП в Херсонской области. Кроме этого, по данным СБУ, во время визита женщины в Киев была пресечена акция, которую готовили в связи с презентацией первого крымско-татарского фильма-сказки, снятого в Крыму.
Служба безопасности Украины отчиталась о разоблачении организаторов «провокации». Они, якобы, должны были нанять около ста националистов и сорвать презентацию снятого на полуострове фильма «Хыдыр-Деде». При этом, в организации пикета обвинили Россию.
Визит Буджуровой в Москву приняли на Украине как поведение «коллаборациониста и двойного агента». Некоторые украинцы в социальных сетях высказали свое мнение о то, что активистка «продала Украину».
«Даже не знаю, как известная своими русофобскими высказываниями представительница запрещенного в РФ меджлиса Буджурова объяснит своим боевым петухам из бандеровских радикальных организаций столь страстную любовь к «стране-агрессору». Возможно, мы все увидим в ее исполнении просьбу к России предоставить ей политическое убежище. Ибо реакция от украинских нацистов будет достаточно быстрой и оформлением Буджуровой на сайт «Миротворец» дело не закончится», — высказал свое предположение политолог Владимир Карасев.
«ФедералПресс» напоминает, что МИД РФ призвал Киев приложить все усилия для расследования убийства Бабченко.