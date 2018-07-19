Силовики убили бывшего ополченца, заявили в ДНР

Ранее командование объединенных сил Украины сообщило, что ополченцы выстрелом в спину убили своего сослуживца, который попытался перейти на подконтрольную Киеву территорию. Отмечалось, что тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя

По словам Безсонова, убитый состоял в рядах ополчения в 2014-2015 годах. В подконтрольный Киеву Мариуполь пытался выехать к женщине, с которой познакомился в соцсетях.

"Поверив программе СБУ «Тебя ждут дома», 14 июля при попытке перейти на временно подконтрольную ВСУ территорию в районе Водяного он был задержан. Так как он был одет в военный камуфляж, то основным подозрением силовиков стала принадлежность перебежчика к силовым структурам ДНР. К нему были применены физические методы воздействия, в результате которых он скончался", — сказал Безсонов.

По его словам, чтобы скрыть следы преступления, украинские спецслужбы выстрелили в спину бывшему ополченцу и «вывезли тело к линии соприкосновения, чтобы выдвинуть версию, что мы стреляли в своего товарища».

"По данному факту Генеральной прокуратурой республики возбуждено уголовное дело", — добавил Безсонов.