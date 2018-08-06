ЛНР четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за сутки

В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы поселка сел Желобок и Калиновка», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, огонь велся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в регионе.