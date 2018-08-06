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ЛНР четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за сутки
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В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском 8 часов назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.
«Обстрелам подверглись районы поселка сел Желобок и Калиновка», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, огонь велся из 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.
В начале марта, как передавало ФАН, в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения в регионе.
RT на русском: последние новости
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Комментарии8  Ещё 181 источник 
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