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Армия Донбасса накрыла огнем ВСУ в ответ на гибель ополченцев от рук снайперов
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Армия Донбасса накрыла огнем ВСУ в ответ на гибель ополченцев от рук снайперов 

Аргументы Недели 18 июля 2018
Армия Донбасса отомстила Вооруженным силам Украины за гибель двух ополченцев Луганской народной республики, убитых киевскими снайперами. Соответствующая информация опубликована в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», сразу же после инцидента, произошедшего в понедельник, соединения ДНР и ЛНР накрыли огнем позиции противника, расположенные под Горловкой, в районе поселка Новотроицкое и села Желобок. ВСУ потеряли убитыми десять человек, еще семеро получили ранения. В заметке, выложенной на канале, подчеркивается, что ополченцы использовали в ходе атак вооружения, которые не запрещены минскими соглашениями. Накануне стало известно, что ряд населенных пунктов ДНР подвергся обстрелу из гранатометов. В армии самопровозглашенного государства ответственность за случившееся возложили на украинские добровольческие батальоны.
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