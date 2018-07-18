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Роспотребнадзор сообщил о 58 очагах ботулизма на Украине
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Роспотребнадзор сообщил о 58 очагах ботулизма на Украине 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о 58 очагах ботулизма на Украине, известно о 65 заболевших.
"По официальной информации министерства здравоохранения Украины от 17.07.2018, в стране наблюдается неблагополучная ситуация по ботулизму. По состоянию на 16.07.2018 зарегистрировано 58 очагов ботулизма, в которых заболели 65 человек. В пяти случаях заболевания завершились летальным исходом, последний — в Запорожской области", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным эпидемиологических расследований, случаи заболеваний связаны с употреблением продуктов домашнего приготовления, в частности, вяленой рыбы, в которой накапливается ботулотоксин.
Министерство здравоохранения Украины отмечает, что качество медпомощи при ботулизме зависит от специфических анатоксинов, нехватка которых отмечалась в стране в последние годы, уточняется в сообщении.
Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода.
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