Участники «Квартета И» боятся угроз из Украины

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Знаменитости, которые учились в одной школеО чем говорить 1 сентября? О школьных годах, конечно! В День знаний вспоминаем истории знаменитостей, окончивших одну школу. Например, Сергей Лазарев Екатерина Волкова вместе прогуливали уроки, а Пугачева хотела отбить школьную любовь Прошутинской. Больше интересных моментов из жизни звезд — в подборке Teleprogramma.proРоссийским артистам, которые выступают в Крыму , позже запрещают въезд на Украину . "Насколько я знаю, Нонне официально не запретили въезд на Украину, но при этом позвонили и сказали «не приезжай, будет плохо», — рассказал Ростислав Хаит

Участник группы «Квартет И» вынужден признать, что их коллектив откажется от концертов в Крыму, если им предложат. Родственники Хаита постоянно проживают на Украине, и он не хочет лишиться возможности их посещать.

"При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем. У меня мама, папа и старший брат в Одессе, что же, я не буду ездить туда?", — цитирует артиста «Дни.ру».

Многие российские артисты вынуждены отказаться от посещении родственников на Украине. Так, например, Лолита не смогла присутствовать на выпускном своей дочери, которая вместе с бабушкой постоянно проживает в Киеве.