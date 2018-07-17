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Экс-министр обороны Украины призвал «заморозить» конфликт в Донбассе
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Экс-министр обороны Украины призвал «заморозить» конфликт в Донбассе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бывший министр обороны Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко во вторник призвал «заморозить» конфликт в Донбассе. По его мнению, лучшим решением гражданской войны на юго-востоке страны будет растянуть ее на года.
«Конфликт должен быть заморожен, однако должна быть разработана длительная реалистичная стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, реализация которой должна осуществляться в соответствии с объективными условиями», — приводит ZN.UA его слова.
Гриценко считает, что успеху в решении конфликта будет способствовать ввод миротворцев. При этом, по его мнению, необходимо установить контроль на восточной границе, чтобы остановить поставки в регион военной техники, боеприпасов и других ресурсов.
Военный также призвал отменить минские договоренности из-за их «неэффективности» и «прямого несоответствия» конституции Украины. Взамен политик предложил заключить новое соглашение, «соответствующее закону» и содержащее «реалистичный сценарий деоккупации» Донбасса.
С весны 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, заявивших о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек (среди них — почти 2,8 тыс. гражданских лиц), еще около 24 тыс. пострадали.
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