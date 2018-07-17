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Танцоры из Японии, Канады, Франции, Бразилии, Украины и других стран приехали в Ялту
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Танцоры из Японии, Канады, Франции, Бразилии, Украины и других стран приехали в Ялту 

Украина.ру 14 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает в своем репортаже журналист Украина.ру Никита Рассказов.
«Я приехал на баттл (…) Я не боюсь, я уже второй раз принимаю участие», — рассказал японский танцор.
Его соратники из разных стран приехали в Крым для того, чтобы поучаствовать в чемпионате Crimea Break Dance World Cup.
Как сообщил один из его организаторов — Руслан Новиков, чемпионат существует с 2001 года. В 2014 году в отношении приезда в Крым у некоторых участников были опасения. Однако позже они пропали.
Сами участники сказали, что у них не было проблем с пересечением границы.
Победил в чемпионате житель Днепра, известный под псевдонимом «Киндер».
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